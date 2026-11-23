Miley Cyrus e Maxx Morando, le prime foto del matrimonio: gli scatti in bianco e nero
Le immagini sono state pubblicate dalla cantante il giorno successivo alle nozze, accompagnate dalla didascalia "M + M 11.21.26" e da un cuore bianco
Un abito di seta con lo strascico, uno smoking nero e quattro fotografie in bianco e nero per raccontare il giorno delle nozze. Miley Cyrus e Maxx Morando hanno condiviso sui social le prime immagini ufficiali della cerimonia celebrata sabato 21 novembre a Palm Springs, in California. Gli scatti sono stati pubblicati dalla cantante il giorno successivo, accompagnati dalla didascalia "M + M 11.21.26" e da un cuore bianco.
Gli abiti degli sposi e i ritratti in bianco e nero
Le immagini restituiscono un'atmosfera elegante e senza tempo. Cyrus, 33 anni, indossa un vestito di seta a maniche lunghe, completato da uno strascico. Morando, 28 anni, ha scelto invece un classico smoking nero, abbinato a un paio di occhiali da sole scuri che fanno parte del suo stile abituale. I due appaiono abbracciati nei ritratti, mentre in una delle fotografie compare anche un cane disteso ai loro piedi, probabilmente un membro della famiglia. La scelta del bianco e nero accomuna tutti gli scatti, mettendo in risalto gli abiti e i momenti condivisi dalla coppia.
La cerimonia nella villa appartenuta a Frank Sinatra
Prima della pubblicazione delle fotografie ufficiali, alcuni video realizzati dai paparazzi avevano già mostrato diversi momenti delle nozze. Le riprese, diffuse online nella serata di sabato, documentano la cerimonia a bordo piscina in quella che in passato è stata una residenza di Frank Sinatra. In uno dei filmati Miley Cyrus appare visibilmente emozionata mentre si asciuga le lacrime. Accanto a lei c'è Morando, mentre i due si preparano a pronunciare il fatidico "sì" davanti ai familiari e agli invitati.
Tra i presenti sono stati riconosciuti diversi componenti della famiglia Cyrus. Il padre della cantante, Billy Ray, ha partecipato insieme alla compagna Elizabeth Hurley; la madre Tish era invece accompagnata dal marito Dominic Purcell. C'era anche la sorella Noah. Secondo le indiscrezioni, a officiare la cerimonia sarebbe stato Wayne Coyne, frontman dei Flaming Lips e amico di lunga data di Miley Cyrus, con cui ha collaborato più volte nel corso della sua carriera.
La storia d'amore iniziata nel 2021
Miley Cyrus e Maxx Morando sono stati associati sentimentalmente per la prima volta nel 2021. Il musicista, batterista della band rock losangelina Liily, è comparso anche nel video di "Let's Get Married", brano della cantante che accompagna la storia d'amore dei due coniugi. La canzone fa parte di Bass Persuades, l'album pubblicato nel 2026 da Cyrus e arrivato al primo posto della classifica Billboard 200. Con la pubblicazione delle prime fotografie, la coppia ha condiviso per la prima volta con il pubblico alcuni dettagli delle nozze celebrate in forma intima a Palm Springs.
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© Glen Luchford
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