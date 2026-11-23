Un abito di seta con lo strascico, uno smoking nero e quattro fotografie in bianco e nero per raccontare il giorno delle nozze. Miley Cyrus e Maxx Morando hanno condiviso sui social le prime immagini ufficiali della cerimonia celebrata sabato 21 novembre a Palm Springs, in California. Gli scatti sono stati pubblicati dalla cantante il giorno successivo, accompagnati dalla didascalia "M + M 11.21.26" e da un cuore bianco.