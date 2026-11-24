L'amore di Michelle Hunziker per gli animali non è certo una novità. Nel corso degli anni, la conduttrice televisiva ha più volte dichiarato di considerare i propri cani come dei membri della famiglia a tutti gli effetti. Da bambina è cresciuta circondata da tanti gatti e dal suo primo cagnolino, Duchessa, mentre quando viveva in Brianza e Aurora era piccola, a fare loro compagnia c'erano ben sette felini. Non stupisce troppo quindi scoprire che nella sua ultima Storia su Instagram ha pubblicato una foto nella quale indossa un maglione con la stessa fantasia del cappottino di Odino, il suo levriero italiano.