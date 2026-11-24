L'amore di Michelle Hunziker per gli animali non è certo una novità. Nel corso degli anni, la conduttrice televisiva ha più volte dichiarato di considerare i propri cani come dei membri della famiglia a tutti gli effetti. Da bambina è cresciuta circondata da tanti gatti e dal suo primo cagnolino, Duchessa, mentre quando viveva in Brianza e Aurora era piccola, a fare loro compagnia c'erano ben sette felini. Non stupisce troppo quindi scoprire che nella sua ultima Storia su Instagram ha pubblicato una foto nella quale indossa un maglione con la stessa fantasia del cappottino di Odino, il suo levriero italiano.
Outfit abbinati
Nello scatto Michelle Hunziker è in posa davanti a un albero di Natale e indossa degli occhiali da sole, un maglione a strisce di vari colori e dei pantaloni arancioni. In una mano regge il guinzaglio di Odino, che si trova vicino a lei ed è coperto da un cappotto per cani con strisce dai colori molto simili a quelle del maglione della showgirl. Entrambi sembrano pronti per uscire di casa e affrontare una passeggiata al freddo.
Nel 2025 Odino si era smarrito a Bergamo
A gennaio 2025, Michelle Hunziker aveva vissuto dei giorni pieni di preoccupazione proprio a causa di Odino. Il cane si era smarrito a Bergamo e la conduttrice, che in quel periodo si trovava a Milano, aveva pubblicato sui social un accorato appello per chiedere ai follower di aiutarla a ritrovarlo.
Il cagnolino era entrato nella sua vita e in quella di Tomaso Trussardi quando erano ancora sposati, ma in seguito alla separazione era andato a vivere con l'imprenditore, pur facendo spesso visita a Michelle e alle sue figlie, Celeste e Sole, nella casa nel capoluogo lombardo.
Quando Odino era stato ritrovato, Hunziker aveva espresso il proprio sollievo con delle parole che chiunque abbia mai avuto un animale domestico può comprendere bene: "Mi è sceso un sasso dal cuore".