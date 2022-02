Michelle Hunziker alle Maldive con le bimbe: “Sono dall'altra parte del mondo per staccare un po'”

E ora ha bisogno di riconquistare le forze. Ecco allora la decisione di prendersi una vacanza con le sue bambine, Sole e Celeste, dall’altra parte del mondo per ricaricare le pile. Ma quel che accade in Ucraina la fa sentire a disagio: “So perfettamente che non posso cambiare le cose e sento un senso d’impotenza”.

Michelle è appena sbarcata nell’atollo delle Maldive che la ospita con le figlie e le amiche ma scrive sui social: “Mi sono svegliata con gli incubi… sentivo piangere bambini, donne, uomini nel sonno… Penso a tutte le persone che in questo momento stanno fuggendo nelle infinite code per uscire dal Paese… Non esistono motivazioni valide per far vivere a persone innocenti questo dolore incommensurabile… spero con tutta me stessa che possano trovare un accordo per far finire questa guerra”.



Poi posta video dalla sabbia incontaminata e scrive: “Iniziamo a rigenerarci con immagini che fanno bene al cuore…”. E nelle Stories successive è con le sue bimbe, a far colazione nel resort e poi via a provare lo sci d’acqua (“Sci nautico in paradiso” commenta). In formissima e felice di condividere un po’ di tempo libero con le sue bambine, Michelle si sta ricaricando per tornare più in forma che mai a Milano.

Leggi Anche Tomaso Trussardi, passeggiata da single in centro a Milano

Leggi Anche Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, scatta il bacio in tv

Dopo Hunziker-Ramazzotti sul palco, arriva la replica social di Trussardi Instagram 1 di 10 Instagram 2 di 10 Instagram 3 di 10 Instagram 4 di 10 Instagram 5 di 10 Instagram 6 di 10 Instagram 7 di 10 Instagram 8 di 10 Instagram 9 di 10 Instagram 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: