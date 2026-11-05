Anche un altro commento ha infastidito la showgirl, sebbene non sembra che questo, a differenza del primo, sia stato scritto con l'intento di offendere o denigrare: "Il bimbo porta già un 45 di piede", accompagnato da un'emoji che ride. Satta ha risposto per le rime: "Non so cosa ci sia da ridere se un bambino di 12 anni è in pieno sviluppo. Ha una mente così limitata che la spinge a fare un commento del genere?! Spero che lei non abbia figli che subiscono commenti di bullismo come il suo...". Dopo la sfuriata, l'autrice del commento ha voluto fare chiarezza: "No perché ho un figlio con quel numero e mi fa ridere che sono così piccoli con il piedone, ma mica era dispregiativo, anzi…".