Melissa Satta risponde per le rime ai commenti alle sue foto con Maddox e Carlo Beretta
L'ex Velina ha postato degli scatti che la ritraggono a Orlando con il compagno e il figlio, ma alcuni commenti dei follower le hanno fatto perdere la pazienza
Melissa Satta si è concessa dei giorni piacevoli a Orlando, in Florida, dove ha visitato insieme al figlio Maddox (12 anni) e al compagno Carlo Beretta (29 anni) due parchi divertimenti. Su Instagram la showgirl ha mostrato ai follower vari momenti della vacanza, durante la quale non sono mancate numerose occasioni per divertirsi, nonostante un clima non sempre favorevole (uno degli scatti mostra i tre intenti a proteggersi da un acquazzone con ombrelli e impermeabili). Ma se il maltempo non è riuscito a guastare il suo buonumore, lo stesso non si può dire di alcuni dei commenti che ha ricevuto sul social media.
La sfuriata di Melissa Satta
A far perdere la pazienza all'ex Velina è stato uno dei tanti commenti nei quali viene presa di mira la sua abitudine a concedersi vari viaggi nel corso dell'anno: "Vai a lavorare… non ti fare mantenere". A infastidire Satta è stata soprattutto l'implicazione che nel corso della vita non abbia mai dovuto faticare o che quel che fa non possa essere considerato un vero lavoro. "Caro signore, lavoro da 20 anni e continuo a farlo. Mai stata mantenuta. Oltre le mille cose che faccio e che non pubblico su Instagram, ci sono anche dei bei momenti con mio figlio…"
Anche un altro commento ha infastidito la showgirl, sebbene non sembra che questo, a differenza del primo, sia stato scritto con l'intento di offendere o denigrare: "Il bimbo porta già un 45 di piede", accompagnato da un'emoji che ride. Satta ha risposto per le rime: "Non so cosa ci sia da ridere se un bambino di 12 anni è in pieno sviluppo. Ha una mente così limitata che la spinge a fare un commento del genere?! Spero che lei non abbia figli che subiscono commenti di bullismo come il suo...". Dopo la sfuriata, l'autrice del commento ha voluto fare chiarezza: "No perché ho un figlio con quel numero e mi fa ridere che sono così piccoli con il piedone, ma mica era dispregiativo, anzi…".
Un'esperienza magica
Nonostante la rabbia per i commenti, la bellezza dei giorni in Florida resta comunque intatta. Per Maddox il viaggio ha rappresentato un'occasione perfetta per immergersi nelle magiche atmosfere di Harry Potter. Il parco a tema Universal Orlando Resort, infatti, ospita alcune aree dedicate all'opera nata dalla mente di J.K. Rowling, tra cui una zona nella quale è stata creata la famosa Diagon Alley, la strada in cui il maghetto acquista tutto il necessario prima di affrontare un nuovo anno a Hogwarts.
Nelle foto pubblicate da Melissa Satta il dodicenne si diverte a fingere di fare degli incantesimi con in mano una bacchetta magica, con Carlo Beretta che non esita a unirsi a lui. Sempre all'interno dello stesso parco a tema, il figlio dell'ex calciatore Kevin-Prince Boateng ha esplorato un'area dedicata ai Simpson, nella quale si trovano alcune chicche che non possono passare inosservate ai fan della famiglia più gialla della tv, tra cui una riproduzione del bar di Boe.
La felicità con Carlo Beretta
Nella didascalia che accompagna le foto su Instagram, Melissa Satta ha scritto "ci siamo divertiti tantissimo", lasciando intendere che l'esperienza è rimasta nel cuore non solo del piccolo Maddox, ma anche dei due adulti. Del resto la showgirl e Carlo Beretta hanno già dimostrato più volte di avere una grande sintonia. Lo scorso marzo hanno celebrato due anni d'amore e in quell'occasione Satta non aveva escluso la possibilità di allargare la famiglia: "Lascio le porte aperte a tutto, anche all'arrivo della cicogna". Per quanto riguarda le relazioni precedenti, l'ex Velina ha dichiarato di non pentirsi di nulla: "Sono contenta di aver avuto diverse relazioni, anche per capire. Lo trovo costruttivo: per trovare la persona giusta devi provare".