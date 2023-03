Meghan Markle e Sophie di Edimburgo, tra le Duchesse l'odio è... reale!

Da quando il 10 marzo il principe Edoardo ha ricevuto da re Carlo il ducato di Edimburgo, anche sua moglie Sophie, ex contessa di Wessex, è diventata duchessa. "E' sollevata. Non deve più fare la riverenza a qualcuno della famiglia che non solo ha lasciato i doveri reali, ma ha passato gli ultimi tre anni a criticare l’istituzione per cui lei lavora così duramente", scrive il Daily Mail citando una fonte vicina alla royal family. Il titolo di rango inferiore le imponeva infatti di fare la riverenza di fronte a chi occupava posti più in alto nella scala gerarchica ma ora, essendo una pari grado, non dovrà più mostrare deferenza alla consorte del nipote.



I precedenti Che tra Meghan Markle e Sophie di Edimburgo ci fosse tensione si era capito già in passato. Tanto per cominciare, gli allora conti di Wessex sono stati chiamati a sostituire i duchi di Sussex dopo la Megxit. Nel marzo 2020, quando Harry e sua moglie avevano partecipato al loro ultimo impegno da working royal al Commonwealth Day Service all’Abbazia di Westminster a Londra, la moglie del principe Edoardo aveva accuratamente evitato di rivolgere la parola alla coppia di cugini, mentre ha chiacchierato amabilmente con William e Kate Middleton. Ma ancora prima, la regina Elisabetta aveva consigliato a Meghan di scegliere Sophie come mentore da cui prendere esempio per la vita di corte, ma la ex attrice aveva rifiutato sostenendo di non avere bisogno di aiuto.