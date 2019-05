FIOCCO AZZURRO REALE 6 maggio 2019 17:16 Eʼ nato il Royal Baby di Harry e Meghan: "Stiamo decidendo il nome" La conferma arriva sulla pagina Instagram ufficiale dei duchi di Sussex: è un maschio

E' nato il figlio del principe Harry e di Meghan Markle. E' un maschio, è venuto alla luce alle 5:26 del mattino e pesa 7 pounds e 3 once, poco più di 3,2 kg. La conferma del lieto evento è arrivata con un post sulla pagina Instagram ufficiale del duca e duchessa di Sussex. Il "royal baby" e la madre stanno bene. Il neonato è il primo principe con sangue afroamericano di casa Windsor. La gioia del principe Harry: "E' un bambino molto sano. Sono così incredibilmente orgoglioso di mia moglie".

Nella pagina di Instagram ufficiale dei Duchi di Sussex si legge: "Siamo lieti di annunciare che il Duca e la Duchessa di Sussex hanno dato il benvenuto al loro primogenito al mattino presto, il 6 maggio 2019. Il figlio di loro altezza reale pesa 7 pounds e 3 once. La duchessa e il bambino sono entrambi sani e stanno bene, e la coppia ringrazia il pubblico per il sostegno durante questo momento molto speciale della loro vita".

LA GIOIA DI HARRY - Il bimbo è settimo nella linea di successione al trono britannico di Elisabetta II dopo Carlo, William e i suoi tre figli e lo stesso Harry. Come si legge sul Daily Mail, da Windsor il Duca di Sussex ha dichiarato: "Sono molto felice di annunciare che io e Meghan abbiamo avuto un bambino questa mattina, un bambino molto sano. Sono così incredibilmente orgoglioso di mia moglie. Come una donna possa fare ciò che fate va oltre la mia comprensione". Secondo il Sun, il neopapà avrebbe aggiunto: "È stata l'esperienza più straordinaria, siamo entrambi assolutamente entusiasti e grati per il sostegno di tutti là fuori". Harry, che era presente alla nascita, ha detto anche: "Sono assolutamente al settimo cielo".

TUTTA LA FAMIGLIA VICINA - Il Duca e la Duchessa di Sussex sono già a Frogmore Cottage, la loro nuova residenza di Windsor, insieme alla mamma di Meghan, Doria Raglan che "è piena di gioia per l'arrivo del suo primo nipote". Il comunicato di Buckinhgham Palace non fa accenno al luogo del parto. Il palazzo reale conferma che l'intera royal family è stata informata del lieto evento e "ne è felice". Per la prima volta, oltre ai Windsor al completo sono stati informati anche i membri più vicini della famiglia di Lady Diana, compianta madre del principe Harry: le sorelle, Lady Jane Fellowes e Lady Sarah McCorquodale, e il fratello Earl Spencer.

IL NOME E LA PRESENTAZIONE UFFICIALE - Da Winsdsor, il neopapà ha fatto sapere: "Stiamo ancora decidendo il nome, anche se, visto il leggero ritardo (rispetto alla data presunta del parto, il 28 aprile, ndr) abbiamo avuto un po' di tempo per pensarci, ma questo sarà il prossimo passo", ha informato Harry. "Vi vedremo fra due giorni come previsto e ci mostreremo come famiglia e cosi' ognuno potra' vedere il bambino", ha detto Harry. I nomi più quotati dai bookmaker britannici per il royal baby sono Alexander e James. Secondo quanto riporta Agipronews entrambi i nomi sono favoriti a 4,50, mentre Arthur viene pagato 7 volte la scommessa. Altri nomi considerati probabili sono Oliver, Edward, Jacob, Philip e Charles.

