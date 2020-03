Con la partecipazione alla cerimonia religiosa in occasione del Commonwealth Day, Harry e Meghan Markle mettono la parola "fine" ai loro impegni ufficiali con il ruolo di royal senior. La coppia ha partecipato alla messa nella Westminster Abbey di Londra, insieme alla regina Elisabetta , a Kate Middleton , al principe William e alla famiglia reale al completo. I Duchi di Sussex presto torneranno in Canada per iniziare la loro nuova vita da "commonner" con il piccolo Archie.

Harry e Meghan al loro ultimo impegno da royal senior IPA 1 di 41 IPA 2 di 41 IPA 3 di 41 IPA 4 di 41 IPA 41 di 41 IPA 41 di 41 IPA 41 di 41 IPA 41 di 41 IPA 41 di 41 IPA 10 di 41 IPA 11 di 41 IPA 12 di 41 IPA 13 di 41 IPA 14 di 41 IPA 15 di 41 IPA 16 di 41 IPA 17 di 41 IPA 18 di 41 IPA 19 di 41 IPA 20 di 41 IPA 21 di 41 IPA 22 di 41 IPA 23 di 41 IPA 24 di 41 IPA 25 di 41 IPA 26 di 41 IPA 27 di 41 IPA 28 di 41 IPA 29 di 41 IPA 30 di 41 IPA 31 di 41 IPA 32 di 41 IPA 33 di 41 IPA 34 di 41 IPA 35 di 41 IPA 36 di 41 IPA 37 di 41 IPA 38 di 41 IPA 39 di 41 IPA 40 di 41 IPA 41 di 41 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Meghan Markle si rimette il mantello e non teme confronti (nemmeno con se stessa)

Alla sua terza apparizione londinese post-Megxit, Meghan Markle è più radiosa che mai fasciata in un elegantissimo abito verde smeraldo. Harry al suo fianco, sorridente e rilassato, elegantissimo con un outfit abbinato a quello della consorte. Non è da meno la coppia formata da Kate Middleton e dal principe William: la duchessa impeccabile con un cappottino rosso, il duca con la cravatta dello stesso colore. Con loro alla tradizionale cerimonia anche la regina Elisabetta, il principe Carlo e Camilla.

LEGGI ANCHE > Standing ovation per Meghan e Harry, innamorati... in red

Per Harry e Meghan si tratta dell'ultimo appuntamento ufficiale, ma resteranno a tutti gli effetti membri senior della famiglia reale fino al 31 marzo. Dopo di che, il figlio di Diana parteciperà alla maratona di Londra ad aprile e a maggio sarà ospite, insieme alla consorte, degli Invictus Games in Olanda, ma come privati cittadini. Dal 1 aprile la coppia sarà libera da doveri di corte e potrà dare il via alla vita libera ed "economicamente indipendente" che desidera.

Potrebbe interessarti: