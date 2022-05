Meghan Markle in incognito depone fiori per le vittime della scuola in Texas

Meghan Markle al memoriale per le vittime della scuola in Texas

Jeans, maglietta e sneakers bianche e cappellino in testa. Meghan ha scelto la sobrietà estrema per rendere omaggio ai 19 bambini e alle due insegnanti morti durante il massacro della Robb Elementary School. E' arrivata in incognito senza fare annunci e proclami ufficiali, come una delle tante persone che si sono raccolte nel luogo di commemorazione, e ha portato dei fiori per le vittime.

Dopo i minuti di raccoglimento, la Markle si è diretta al community center di Uvalde che sta ospitando una raccolta di sangue. Ha visitato la struttura e donato cibo. "Non voleva che nessuno sapesse ci fosse" ha detto un volontario. La Duchessa si è fermata per qualche ora con i volontari e ha offerto loro panini, bibite e dolci. Poi ha fatto ritorno a Montecito, dove l'aspettavano Harry e i bambini, a bordo di un jet privato.