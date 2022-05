23 maggio 2022 12:35

Harry vince e Meghan Markle gli stampa un bacio che lascia il segno

Il Duca e la Duchessa del Sussex sono apparsi bellissimi e innamorati domenica durante un torneo di polo a Santa Barbara. Meghan, affascinante in versione Audrey Hepburn in “My Fair Lady”, con addosso una camicetta a pois bianca e nera e un cappello a tesa larga, è salita sul palco per la premiazione. Ha sorriso e baciato sulla guancia alcuni giocatori della squadra dei Los Padres e quando è stato il turno di Harry gli ha stampato un bacio sulle labbra lasciandogli il segno del rossetto. Poi con nonchalance ha preso il marito e ha cercato di pulire con il dito il rosso sulla bocca. L’affettuosa esibizione è stata immortalata da video e foto che stanno facendo il giro dei social…