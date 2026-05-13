A svelare il nuovo capitolo sentimentale è il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato gli scatti di Matilda in atteggiamenti decisamente affettuosi con Enrico Borello. Attore romano, Borello si è imposto all'attenzione del grande pubblico grazie al ruolo da protagonista in "La città proibita" di Gabriele Mainetti. Lo si è visto poi al cinema ne "Il Dio dell'amore" di Francesco Lagi e in queste settimane è nelle sale con "Antartica - Quasi una fiaba", accanto a Silvio Orlando e Barbara Ronchi.

Quando sia scoccata la scintilla tra i due resta un mistero: i diretti interessati hanno scelto la linea del silenzio.