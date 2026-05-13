UN NUOVO AMORE

Matilda De Angelis, è finita con Alessandro De Santis: ora c'è Enrico Borello

L'attrice è stata sorpresa in atteggiamenti teneri con il collega: si chiude così la storia di quasi 3 anni con il cantante

13 Mag 2026 - 17:23
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Capelli, il wet look da copiare a Matilda De Angelis © IPA

Capelli, il wet look da copiare a Matilda De Angelis © IPA

Per Matilda De Angelis è tempo di voltare pagina. L'attrice, da poco premiata con il David di Donatello come migliore attrice non protagonista per "Fuori" di Mario Martone, ha archiviato la lunga storia d'amore con il cantautore Alessandro De Santis, membro del duo Santi Francesi.

Niente comunicati, nessun addio plateale: a raccontare la fine della relazione, durata quasi tre anni, ci hanno pensato gli obiettivi dei fotografi. E al fianco dell'attrice, ora, ci sarebbe un volto noto del cinema italiano.

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Il flirt con Enrico Borello

 A svelare il nuovo capitolo sentimentale è il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato gli scatti di Matilda in atteggiamenti decisamente affettuosi con Enrico Borello. Attore romano, Borello si è imposto all'attenzione del grande pubblico grazie al ruolo da protagonista in "La città proibita" di Gabriele Mainetti. Lo si è visto poi al cinema ne "Il Dio dell'amore" di Francesco Lagi e in queste settimane è nelle sale con "Antartica - Quasi una fiaba", accanto a Silvio Orlando e Barbara Ronchi.
Quando sia scoccata la scintilla tra i due resta un mistero: i diretti interessati hanno scelto la linea del silenzio.

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L'addio ad Alessandro De Santis

 La storia con De Santis era nata sul finire del 2022. Matilda, reduce dalla separazione da Pietro Castellitto, aveva incontrato il musicista alla finale di un noto talent show musicale, edizione in cui erano stati incoronati proprio i Santi Francesi. "Lo conoscevo già artisticamente, era nel mio radar. Avevo ascoltato una loro canzone e avevo pensato: che voce pazzesca", ha raccontato l'attrice ospite del podcast di Gianluca Gazzoli.

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Da lì erano arrivati il debutto pubblico al party di lancio della serie "La legge di Lidia Poët", le apparizioni sui social, qualche evento condiviso. Una coppia mai ostentata ma riconoscibile, che si è spenta lontano dai riflettori. Né Matilda né Alessandro hanno per ora commentato gli scatti diffusi dal settimanale. Quanto a Borello, anche da Roma tutto tace. Il silenzio, in questi casi, vale spesso più di una conferma.

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