Massimiliano Allegri innamorato, ecco chi è la nuova fiamma del mister

Lo si vocifera da tempo, ma ora pare che gli indizi portino in una direzione precisa. Massimiliano Allegri è di nuovo innamorato. Chiusa definitivamente la storia con Ambra Angiolini, il mister bianconero avrebbe perso la testa per una donna molto vicina al club juventino. Pare che si tratti di una pr dell’esclusivo golf club I Roveri di Torino, fondato proprio dalla famiglia Agnelli.

I paparazzi stanno alle calcagna di Allegri da tempo nella speranza di pizzicarlo in compagnia della sua nuova fiamma, ma l’ambiente bianconero è decisamente blindato e tutti hanno le bocche cucite. Se fosse confermato che la misteriosa lady Allegri è la pr del golf club, per il mister si tratterebbe di un ritorno di fiamma visto che dei due si parlava già nel 2017 (anno in cui poi Allegri ha iniziato a frequentare la Angiolini).

Che ci fosse un’altra donna nel cuore di Massimiliano Allegri lo sapeva anche Ambra, costretta a cercarsi un nuovo appartamento milanese dopo l’addio dall’allenatore. Lui ha chiuso in fretta e furia senza fare commenti, mentre lei sta riprendendo in mano la sua vita a partire dai due figli, Jolanda e Leonardo, avuti dal suo ex Francesco Renga.

