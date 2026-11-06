Martina Colombari sulla malattia dopo la gravidanza: "Ho un buco nella pancia, ci passa una mano"
L'ex Miss Italia torna a parlare della condizione con cui convive da circa 20 anni e spiega perché ha scelto di non sottoporsi a un intervento chirurgico
Martina Colombari senza filtri racconta una particolarità del proprio corpo con cui convive da circa vent'anni: la diastasi addominale, comparsa dopo la gravidanza. L'ex Miss Italia ha affrontato nuovamente l'argomento nel corso di un programma televisivo, spiegando di aver imparato ad accettare una condizione che, pur modificando l'aspetto del suo addome, non rappresenta per lei un problema invalidante.
Non è la prima volta che Colombari decide di parlarne pubblicamente. Già in passato aveva mostrato sui social la propria pancia, raccontando apertamente la separazione dei muscoli addominali e spiegando come questa avesse cambiato il suo aspetto fisico. Una scelta che aveva suscitato interesse e numerosi commenti, anche perché arrivava da una donna da sempre associata all'immagine di bellezza e perfezione estetica.
Questa volta l'attrice ha ribadito il proprio punto di vista, senza nascondere che la situazione abbia conseguenze sull'aspetto estetico: il sogno di avere un addome completamente piatto, nel suo caso, non è realistico. Colombari non considera la propria condizione un handicap e sostiene di non avvertire particolari limitazioni nella quotidianità. Per questo motivo non ha mai ritenuto indispensabile ricorrere alla chirurgia.
L'ex Miss Italia ha raccontato le perplessità legate alla complessità dell'operazione, che può prevedere la ricostruzione della parete addominale e l'impiego di una rete di rinforzo. Anche l'attività fisica, per quanto importante per il benessere generale, non può da sola ricomporre una separazione muscolare già strutturata. Il messaggio che Colombari vuole trasmettere è soprattutto legato all'accettazione: non tutte le imperfezioni devono diventare un motivo di disagio e non è necessario inseguire a ogni costo un ideale estetico.
Cos'è la diastasi addominale?
La diastasi dei muscoli retti addominali è una condizione caratterizzata dall'allontanamento dei due muscoli che si trovano nella parte anteriore dell'addome. Durante la gravidanza, la crescita dell'utero può determinare uno stiramento della linea alba, il tessuto che mantiene unite le due fasce muscolari. Quando la distanza tra i muscoli aumenta oltre determinati valori, si parla di diastasi. La condizione può manifestarsi con una sporgenza della pancia, soprattutto quando si contraggono gli addominali o si compiono alcuni movimenti. Non riguarda esclusivamente le donne dopo il parto: può interessare anche gli uomini e persone che hanno attraversato importanti variazioni di peso o subito interventi chirurgici addominali.
Il tradimento di Billy Costacurta
Nel corso della stessa apparizione televisiva, Martina Colombari è tornata anche su un altro argomento che negli ultimi tempi ha attirato l'attenzione del pubblico: il tradimento del marito Alessandro Billy Costacurta. L'ex Miss Italia aveva raccontato in precedenza di aver attraversato una crisi matrimoniale dopo circa sette anni di relazione, durante la quale si era verificata anche un'infedeltà da parte sua. Una confessione che aveva generato diverse discussioni e interpretazioni, alcune delle quali non condivise dalla diretta interessata.
"Non ho mai detto che una scappatella sia poco" ha dichiarato. Parlando della loro storia, Colombari ha sottolineato l'importanza della capacità di accettarsi reciprocamente, anche quando emergono difficoltà e momenti di crisi. Una relazione, secondo la sua esperienza, non può essere raccontata soltanto attraverso gli episodi negativi, ma deve essere considerata nella sua interezza.
Un matrimonio lungo trent'anni
Il rapporto tra Martina Colombari e Billy Costacurta è uno dei più longevi e conosciuti dello spettacolo italiano. I due si sono sposati nel 2004 e nel corso degli anni hanno costruito una famiglia, diventando genitori di Achille.