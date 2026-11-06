Non è la prima volta che Colombari decide di parlarne pubblicamente. Già in passato aveva mostrato sui social la propria pancia, raccontando apertamente la separazione dei muscoli addominali e spiegando come questa avesse cambiato il suo aspetto fisico. Una scelta che aveva suscitato interesse e numerosi commenti, anche perché arrivava da una donna da sempre associata all'immagine di bellezza e perfezione estetica.