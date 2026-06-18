La dedica si trasforma poi in una promessa rivolta all'ex calciatore del Milan: quella di affrontare insieme non solo i giorni luminosi, ma anche quelli più difficili. Un messaggio che racconta un amore fatto di imperfezioni, crescita reciproca e voglia di continuare a scegliersi ogni giorno. "L’amore dei vecchi è come l’amore degli adolescenti, fa cose impreviste, esagerate, e quando non esagera le cose che fa sono sbagliate. Ti prometto che avremo sorrisi, sole, e sempre amore. Ti prometto che farò errori ancora più grandi, e che avremo anche giorni con le nuvole negli occhi. Ma ti prometto l'amore che può fiorire da un amore incapace di finire", recita la didascalica del suo post social.