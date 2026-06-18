Martina Colombari e la dedica dolcissima a Billy Costacurta per i 22 anni di matrimonio | L'album dei ricordi
L'ex Miss Italia ripercorre il giorno del sì con un giuramento d'amore che conquista i social: "Ti prometto che avremo sorrisi, sole, e sempre amore"
Martina Colombari e Billy Costacurta © Instagram
Ci sono storie che non hanno bisogno di effetti speciali per continuare a emozionare. Quella tra Martina Colombari e Alessandro "Billy" Costacurta è una di queste. Ventidue anni di matrimonio e un legame costruito molto prima del fatidico sì continuano a raccontarsi con la stessa discrezione che ha sempre contraddistinto la coppia.
Per festeggiare l'anniversario, l'attrice ha aperto l'album dei ricordi, condividendo sui social alcune immagini del giorno delle nozze accompagnate da parole intime, sincere e capaci di arrivare dritte al cuore di chi le legge.
Una promessa che guarda al futuro
Nel carosello pubblicato su Instagram scorrono gli istanti più belli del matrimonio celebrato il 16 giugno 2004, dalla cerimonia ai sorrisi con amici e familiari. Ma sono soprattutto le parole di Martina Colombari ad aver colpito i follower. "Anche da grandi, dopo 22 anni di matrimonio, la questione è sempre l'amore", scrive l'ex Miss Italia, riflettendo su come i sentimenti per il marito non cambino e non perdano intensità.
La dedica si trasforma poi in una promessa rivolta all'ex calciatore del Milan: quella di affrontare insieme non solo i giorni luminosi, ma anche quelli più difficili. Un messaggio che racconta un amore fatto di imperfezioni, crescita reciproca e voglia di continuare a scegliersi ogni giorno. "L’amore dei vecchi è come l’amore degli adolescenti, fa cose impreviste, esagerate, e quando non esagera le cose che fa sono sbagliate. Ti prometto che avremo sorrisi, sole, e sempre amore. Ti prometto che farò errori ancora più grandi, e che avremo anche giorni con le nuvole negli occhi. Ma ti prometto l'amore che può fiorire da un amore incapace di finire", recita la didascalica del suo post social.
Trent'anni insieme, tra sfide e complicità
Questo festeggiamento è soltanto uno dei tanti traguardi di una storia iniziata circa trent'anni fa. Lo scorso marzo, infatti, Martina Colombari aveva ricordato anche l'anniversario del loro primo bacio, sottolineando come il tempo abbia reso ancora più forte il loro legame. Dal matrimonio è nato il figlio Achille, con il quale la coppia ha affrontato anche momenti delicati, compresa la diagnosi di ADHD arrivata solo negli ultimi anni.
Proprio le difficoltà, affrontate senza mai esporsi troppo, sembrano aver rafforzato il rapporto tra Martina Colombari e Billy Costacurta. Lui, in passato, aveva raccontato di sentirsi ogni giorno fortunato ad avere accanto una donna capace di trasmettergli energia e serenità. Lei, oggi, ricambia con una dedica che non parla di favole, ma di un amore autentico, costruito nel tempo e ancora capace di sorprendere. Ed è forse questo il segreto che, dopo ventidue anni di matrimonio, continua a far emozionare chi li segue.