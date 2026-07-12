le foto della festa

Martina Colombari, compleanno a Londra tra Wimbledon e una serata speciale

L'ex Miss Italia ha trascorso il suo 51° compleanno nella capitale britannica, dove si trova per seguire il torneo di Wimbledon

12 Lug 2026 - 10:33
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Martina Colombari ha scelto Londra per celebrare il suo 51° compleanno, trascorrendo una giornata all'insegna della semplicità e degli affetti più cari. L'attrice, conduttrice ed ex Miss Italia, che in questi giorni si trova nel Regno Unito per seguire il torneo di Wimbledon, ha condiviso sui social alcuni momenti della sua festa, mostrando tutta la sua serenità.

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La giornata è iniziata con una piacevole sorpresa. Al risveglio, Martina Colombari ha ricevuto una colazione speciale direttamente in camera: dolci, fragole ricoperte di cioccolato e un piatto decorato con la scritta "Happy Birthday", un gesto che ha dato il via ai festeggiamenti per il suo compleanno. Successivamente, l'ex Miss Italia ha trascorso parte della giornata dietro le quinte del torneo di Wimbledon insieme al team che la accompagna durante l'evento. Tra sorrisi, auguri e momenti di convivialità, il compleanno è stato celebrato anche negli spazi del celebre appuntamento tennistico londinese.

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La serata si è poi conclusa con una cena in un ristorante di Londra, scelta perfetta per brindare ai suoi 51 anni in compagnia delle persone più vicine. Un compleanno lontano dall'Italia, ma vissuto con grande entusiasmo e in un'atmosfera elegante e rilassata. Ad accompagnare le immagini pubblicate su Instagram, Martina Colombari ha condiviso anche una riflessione personale dedicata al significato del tempo che passa e della crescita. Nel suo messaggio ha raccontato come diventare adulti significhi affrontare un percorso di trasformazione, passando dalla ricerca di protezione al desiderio di esplorare, dalla dipendenza all'autonomia. L'ex Miss Italia ha concluso il suo pensiero ricordando che ogni esperienza contribuisce a costruire la persona che siamo oggi, chiudendo con una frase che racchiude il senso della ricorrenza: "E sono 51".

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Le fotografie pubblicate sui social hanno raccolto migliaia di apprezzamenti e messaggi di auguri da parte di fan e colleghi, che hanno voluto celebrare una delle figure più amate dello spettacolo italiano. 

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