Norvegia, l'ultimo saluto a re Harald V: migliaia in strada per i funerali a Oslo
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"È andato molto bene". Con queste parole l'avvocato Alexander Greaker ha descritto il primo giorno di lavoro di Marius Borg Høiby, il 29enne figlio della principessa ereditaria Mette-Marit di Norvegia che resta agli arresti domiciliari. A giugno è stato condannato a quattro anni di carcere per diversi reati, tra cui stupro e violenza ai danni dell'ex compagna. E, da questa settimana, ha un impiego come falegname e montatore di mobili.
Il permesso è arrivato dal tribunale, che gli consente di lavorare a patto che rispetti le restrizioni stabilite. A riferirlo è l'emittente norvegese TV2, che ha sentito il legale. Greaker ha fornito pochi altri dettagli, ma ha chiesto che nessuno vada a cercarlo sul posto: per la difesa "questo è un passo importante nella sua riabilitazione", e Høiby ne è contento.
Dopo quasi venti settimane di detenzione, Marius Borg Høiby sconta la misura a Skaugum Manor (la tenuta della famiglia reale) con il monitoraggio elettronico. Può ricevere visite di parenti e amici e passare del tempo in un laboratorio vicino alla residenza. Dopo i ricorsi precedenti ha accettato di restare in custodia, con alcuni obblighi: stare lontano da qualsiasi droga e sottoporsi a test antidroga regolari e a sorpresa.
Nelle ultime settimane, però, c'è stato anche un momento di paura. Secondo Se og Hør, poco dopo la mezzanotte uno sconosciuto si è presentato alla casa del giovane, a poche centinaia di metri dalla residenza di Mette-Marit e re Haakon. L'uomo ha bussato e preso a calci la porta, fino a riuscire a entrare, e ha spinto Marius.
Høiby lo ha costretto a uscire e ha subito chiamato la polizia. Gli agenti sono arrivati un minuto e mezzo più tardi. A ogni modo, Marius Borg Høiby ha presentato ricorso su diversi punti inerenti la sentenza e un nuovo processo è previsto per febbraio 2027. Fino ad allora, la sua vita quotidiana sarà probabilmente tutt'altro che regale: lo aspettano legno, pialle e lavori manuali.
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