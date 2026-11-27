Høiby lo ha costretto a uscire e ha subito chiamato la polizia. Gli agenti sono arrivati un minuto e mezzo più tardi. A ogni modo, Marius Borg Høiby ha presentato ricorso su diversi punti inerenti la sentenza e un nuovo processo è previsto per febbraio 2027. Fino ad allora, la sua vita quotidiana sarà probabilmente tutt'altro che regale: lo aspettano legno, pialle e lavori manuali.