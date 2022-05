Mariano Di Vaio compie 33 anni, tutti i dettagli dei party

Leggi Anche Incidente per Mariano Di Vaio, il video in ambulanza fa preoccupare i follower

Le torte per il compleanno di Mariano sono state 3, una delle quali con il suo ritratto disegnato sopra. Il menu della cena che ha offerto agli ospiti era succulento e ricercato, con piatti a base di tartare di fassona e salmone rosso dell'Alaska, tutto innaffiato da fiumi di champagne. L'automobilismo è stato il tema dei festeggiamenti, e la tavola era allestita con modellini di macchine di lusso e tutti i dettagli richiamavano il mondo dei motori.

Da poco Di Vaio e la Brunacci hanno acquistato una nuova casa in Umbria con oltre 5 ettari di terreno e un uliveto, una megavilla immersa nella natura e con un panorama magnifico per ora in fase di ristrutturazione. E' lì che si sono concessi un brindisi di auguri, mentre la cena vera e propria è andata in scena nella loro dimora attuale, ad Assisi.

"A mio marito, al mio compagno di vita e miglior daddy - babbo che potessimo desiderare! Sei speciale in tutti i sensi e noi ti amiamo alla follia! Tanti auguri amore mio" ha scritto Eleonora dedicando a suo marito un video social con tutti i momenti più belli della loro famiglia. Mariano ama il lusso e la "bella vita", ma non c'è niente di meglio che avere sua moglie e i quattro bambini accanto a sé per essere felice.