Incidente per Mariano Di Vaio, il video in ambulanza fa preoccupare i follower

Brutto incidente per Mariano Di Vaio , che sui social pubblica un video direttamente dall'ambulanza. Tiene il ghiaccio sul naso e ha le mani sporche di sangue ma prova a sorridere ai follower. "Raga tutto regolare... mi sa che tocca rifare il nasino... comunque sto bene", annuncia cercando di mantenere un tono leggero e sforzandosi di sorridere. Poi per alcune ore lascia i fan con il fiato sospeso.

Mariano affida al suo terzogenito, Filiberto Noah, il racconto della vicenda. Il piccolo, con le parole smozzicate di un bimbo di due anni, spiega che il papà è stato colpito da un amico con una racchetta da padel durante una partita. Di Vaio cerca di non far preoccupare né il bimbo né i follower mantenendo sempre un tono scherzoso e sulla sua pagina Instagram posta una serie di scatti d'archivio con suo figlio: "Solo per commemorare quando il mio naso era ancora perfetto".

Appena uscito dall'ospedale Mariano si è abbassato la mascherina per mostrare solo per per un attimo il suo naso gonfio e ferito di profilo. "Non lo faccio vedere da davanti perché ha davvero un brutto aspetto". Ma sua moglie Eleonora Brunacci, che solo pochi giorni fa ha dato alla luce la quartogenita della coppia, non ha dubbi: nonostante l'incidente suo amrito "è comunque il più bello di tutti".

