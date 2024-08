"Non è semplice ma con il mio compagno stiamo facendo delle visite e non ci sono ostacoli" ha spiegato Manila Nazzaro. "E se con i metodi tradizionali non dovessi riuscire ad avere una gravidanza, siamo pronti ad affidarci alla scienza" ha proseguito. "Sto qui con la persona della mia vita, ho quello che cercavo da sempre e voglio ancora diventare madre. Sono fertile e ho una buona riserva ovarica e teoricamente questo bambino potrebbe arrivare anche in modo naturale. Anche Stefano ha fatto i suoi controlli, lui ha quarant’anni e gli uomini possono diventare padri a tutte le età, ma anche loro possono avere dei disturbi, come ad esempio la sterilità. Ma anche nel suo caso, va tutto bene, nessun problema" ha spiegato l'ex Miss Italia, dimostrandosi determinata a realizzare il sogno suo e del marito.