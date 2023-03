Luisa Ranieri e Luca Zingaretti alle Maldive: "Qualche giorno in paradiso"

Leggi Anche Luisa Ranieri chiude l'estate in bellezza

Sempre affiatati e complici, Luisa Ranieri e Luca Zingaretti si sono goduti una vacanza da sogno in un vero paradiso terrestre. Hanno alloggiato in uno dei lussuosi resort, con un bungalow a loro disposizione. L'attrice ha sfoggiato le curve in bikini, posando accanto al marito in riva al mare. I loro sguardi, i sorrisi, il modo di stare vicini raccontano di un legame forte e sincero che fa sognare anche i loro follower.

Leggi Anche Luca Zingaretti e Luisa Ranieri festeggiano l’anniversario sui social



Una famiglia riservata Di solito sono riservati sulla loro vita privata ma le foto di una vacanza così bella era impossibile tenerle in un cassetto. Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sono sposati dal 2012 e hanno due figlie, Emma (11 anni) e Bianca (7). "Il legame con mio marito, è fondato sul patto della libertà. Ci scegliamo ogni giorno", aveva raccontato in un'intervista a Vanity Fair. "Mi ha cambiato la vita. Lui per me è tutto. Sono una donna fortunata, perché ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne", aveva confessato invece al Settimanale Nuovo.