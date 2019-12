Luisa Ranieri: "Fingo solo in scena, non nella vita"

LEGGI ANCHE >Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, ecco i segreti di un grande amore

La sua carriera è iniziata per caso dopo l'incontro con uno stilista che le ha proposto una pubblicità, e da allora è stata un'escalation di successi, tra cinema, teatro e fiction. Per una timida come lei, la recitazione è stata un'ancora di salvezza: "Per non concentrarmi su di me, non esisteva al mondo un mestiere migliore".

LEGGI ANCHE > Zingaretti e Ranieri si godono i sette anni d'amore

La Ranieri è una donna forte e coraggiosa, che affida sé stessa ai personaggi che interpreta ma che non riesce a venire a patti con la notorietà. "Ho assunto verso le cose vagamente pruriginose un vago distacco...", ha spiegato. "Avrei molto pudore a mostrarmi per quella che sono veramente così come oggi, dopo due decenni sotto i riflettori, vivo ancora male l'idea di farmi fotografare", ha proseguito.

"Raccontarsi, mettersi in posa, esporsi pubblicamente: sono le cose del mio mestiere che amo di meno." Per sopravvivere ha adottato una tattica infallibile, quella dell'indifferenza: "Ormai sono abituata alle balle e non me ne frega più niente... Non mi sforzo più di spiegare... Quando vivi spiata, con i paparazzi sotto casa, hai due scelte. Fingere o essere come sei. Ho scelto la seconda strada".