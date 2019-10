Zingaretti e Ranieri si godono i sette anni d'amore

Luca Zingaretti, 57 anni, e Luisa Ranieri, 45, si godono gli ultimi scorci di sole tra bagni d'amore e relax alla faccia della crisi del settimo anno. La coppia di attori è sposata dal 2012, ma i due stanno insieme dal 2005 e hanno scelto un weekend sull'isola di Anacapri senza la figlie, in versione fidanzatini come mostrano le immagini del settimanale Chi.

Bianca ed Emma sono rimaste a casa, mentre mamma e papà hanno trascorso un fine settimana romantico in una località che si affaccia sul mare tra coccole in spiaggia, aperitivi vista mare, cene e tanta complicità. Il “Commissario Montalbano” e la bella Luisa si sono conosciuti 15 anni fa e da allora non si sono più lasciati. E tra loro la passione è sempre alle stelle.