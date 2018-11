Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, ecco i segreti di un grande amore

Uno dei rari scatti social di famiglia. Luca Zingaretti spegne 57 candeline e posta una foto con la moglie Luisa Ranieri, 44, e le sue bambine Emma, 7 anni, e Bianca, 3. Luisa è a teatro con lo spettacolo “The Deep Blue Sea” diretta per la prima volta dal marito in veste di regista. Si sono conosciuti nel 2004 e nel 2012 si sono sposati: sono una della coppie più belle dello showbiz. Non amano parlare della vita privata, ma i loro follower impazziscono anche solo per un dettaglio...

“Buon compleanno a me e viva la vita” ha scritto il Commissario Montalbano a corredo di una fotografia in cui è ritratto felice e sorridente con Luisa e le figlie. La ricetta della loro storia d'amore tra attori? “Chiusa la porta di casa, il lavoro non entra” racconta la Ranieri sulle pagine del settimanale F. Lei è una donna sicura di sé e che sa sempre quello che vuole: “Sono una femmina determinata, ma questo deriva dal fatto che sono un soldato. Ho una grande disciplina” afferma.



Rigore e disciplina anche in casa con le bambine. “Cerco di dare alle mie figlie il meglio di me e sono convinta che la disciplina faccia bene” spiega, mentre Zingaretti è giocherellone: E' un tipo molto giocoso, tenerissimo... E' un uomo solido, virile, ma ha anche una grande sensibilità, tra noi c'è una grossa intesa, ci capiamo al volo”.