Luca Zingaretti e Luisa Ranieri festeggiano l’anniversario sui social

Sedici anni sono passati in un lampo, senza apparentemente affaticare il rapporto tra Zingaretti e la Ranieri. Mai una crisi né un'ombra su un'unione che sembra inossidabile. Sono ancora felici e sorridenti come nello scatto postato dall'attore, sempre appassionati come nella foto condivisa da sua moglie. Si sono sposati nl 2016 nel castello di Donnafugata, in Sicilia, con una cerimonia favolosa. Dal loro amore sono nate due figlie: Emma (8 anni) e Bianca (4 anni). Con loro sono genitori presenti e amorevoli e la loro famiglia sembra davvero perfetta.

I "festeggiamenti" social di Luca e Luisa, e in particolare l'amarcord di lui, hanno commosso i tanti fan della coppia che su Instagram si sono precipitati a congratularsi. "Meravigliosi", "La coppia più bella del mondo", "Sieti splendidi, vi ammiro molto", "Che il Signore vi benedica", hanno scritto in tanti, oltre agli applausi di Nicoletta Romanoff e agli auguri di Greta Scarano.

