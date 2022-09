Luisa Ranieri chiude l'estate in bellezza

Per chiudere l'estate in bellezza posta una carrellata di foto delle sue vacanze, la prima delle quali la ritrae di schiena e con il lato B in mostra sottolineato dalla sgambatura del costume. Seguono alcuni momenti di famiglia, abbracciata al marito Luca Zingaretti e alle figlie Emma e Bianca , anche queste una rarità per un'attrice attentissima alla privacy come lei.

Un'estate al sapore di salsedine, quella che Luisa Ranieri ha trascorso con Luca Zingaretti e le piccole Emma e Bianca. Hanno passato le vacanze a Pantelleria dove si sono goduti tanto relax formato famiglia. L'attrice ha mostrato ai follower le immagini delle coccole con il marito, dei tramonti magnifici, della spensieratezza in spiaggia o a bordo piscina con le figlie. E quello scorcio sulle sue curve mozzafiato, che ha lasciato tutti a bocca aperta.

"Ma in che senso l'estate è quasi finita?" ha scritto Luisa Ranieri postando il foto album delle vacanze. La bella stagione se l'è goduta a pieno e ora è tempo di tornare alla routine e agli impegni quotidiani. Lei e Luca Zingaretti, moglie e marito dal 2012, sono una coppia rodata e affiatata e sono bravissimi a dividersi i compiti: "Io sono brava in cucina e nel mettere in ordine. Lui è bravissimo a studiare con nostra figlia Emma: ha pazienza, la incuriosisce, la porta con sé in libreria" aveva raccontato tempo fa.

"Luca Zingaretti mi ha cambiato la vita. Lui per me è tutto" ha detto Luisa Ranieri al Settimanale Nuovo a proposito del marito. "Sono una donna fortunata, perché ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne", ha confessato. Anche se l'estate è quasi finita, l'autunno per lei promette benissimo.