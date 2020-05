"Fase 1, 2, 3", scrive Luisa Ranieri postando su Instagram uno scatto ad alto tasso erotico. Cosa insolita per lei, di solito schiva e riservata e restia a mostrarsi sui social. Stavolta però posa seminuda e mette in mostra il suo corpo da urlo. Indossa solo la lingerie di pizzo nero, seduta con le gambe incrociate che nascondono le parti intime, il seno florido che si intravede appena e la spallina del reggiseno abbassata ad aggiungere un tocco di peperoncino a un'immagine già di per sé piccantissima. Un mix di sensualità ed eleganza esplosivo, che non lascia indifferenti i follower.

Luisa Ranieri bollente: la sua "Fase 1, 2, 3" è super sexy Instagram 1 di 30 Instagram 2 di 30 Instagram 3 di 30 Instagram 30 di 30 Instagram 30 di 30 Instagram 30 di 30 Instagram 30 di 30 Instagram 30 di 30 Instagram 30 di 30 Instagram 10 di 30 Instagram 11 di 30 Instagram 12 di 30 Instagram 13 di 30 Instagram 14 di 30 Instagram 15 di 30 Instagram 16 di 30 Instagram 17 di 30 18 di 30 agenzia 19 di 30 ansa 20 di 30 agenzia 21 di 30 -afp 22 di 30 agenzia 23 di 30 agenzia 24 di 30 ansa 25 di 30 ansa 26 di 30 agenzia 27 di 30 agenzia 28 di 30 ansa 29 di 30 agenzia 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Luisa Ranieri: "Fingo solo in scena, non nella vita"

Luisa fissa maliziosa l'obiettivo mentre siede con una posa fintamente casuale ma in realtà studiata alla perfezione per mostrare solo quel tanto che basta per intrigare e sedurre senza svelare troppo. I fan cadono nella rete abilmente tessuta, e restano in estasi davanti allo scatto: "Splendida", "Meravigliosa", "Bellissima", sono i commenti che vanno per la maggiore. Di solito poco incline a mostrarsi sui social, l'attrice ha sorpreso tutti con questa foto bollente con cui mette a nudo tutto il suo fascino mediterraneo.

LEGGI ANCHE >Zingaretti e Ranieri si godono i sette anni d'amore

La Ranieri è sposata dal 2013 con Luca Zingaretti, ma il loro amore dura dal 2005. Hanno due figlie: Emma (8 anni) e Bianca (4 anni). Insieme formano una delle coppie più affiatate dello showbiz. E con una moglie così lui è di certo uno degli uomini più invidiati d'Italia.

Potrebbe interessarti: