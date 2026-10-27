A qualche settimana dal trasloco da Roma a Genova, Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy hanno annunciato un altro cambiamento importante nella loro vita: nei prossimi mesi diventeranno genitori per la prima volta. Per annunciare la gravidanza, l'influencer ha pubblicato sul suo account Instagram alcune foto in cui mostra il pancino e i risultati delle ecografie. L'attaccante del Genoa le accarezza e bacia il ventre, felicissimo all'idea di diventare padre.