L'annuncio speciale

Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy aspettano il primo figlio: sarà un Faraone?

L'influencer e il calciatore hanno svelato la gravidanza pubblicando delle foto inequivocabili in occasione del 34esimo compleanno dell'attaccante

27 Ott 2026 - 15:34
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A qualche settimana dal trasloco da Roma a Genova, Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy hanno annunciato un altro cambiamento importante nella loro vita: nei prossimi mesi diventeranno genitori per la prima volta. Per annunciare la gravidanza, l'influencer ha pubblicato sul suo account Instagram alcune foto in cui mostra il pancino e i risultati delle ecografie. L'attaccante del Genoa le accarezza e bacia il ventre, felicissimo all'idea di diventare padre.

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L'annuncio in occasione del 34esimo compleanno

 Ad accompagnare il post con le foto c'è questa didascalia: "Il compleanno migliore che potessi vivere, perché quest'anno il regalo più grande non è qualcosa che posso scartare, ma qualcuno che non vediamo l'ora di abbracciare. Auguri PAPI. Ti aspettiamo, amore della nostra vita!". Stephan El Shaarawy, nato il 27 ottobre 1992, ha appena compiuto 34 anni e con ogni probabilità non si scorderà mai delle emozioni di questo compleanno speciale.

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Secondo alcune voci di corridoio, quello che Ludovica Pagani porta in grembo sarebbe un maschietto, ma non sono ancora emerse conferme ufficiali a riguardo. Al momento l'unica certezza è che il parto avverrà nel corso del 2027.

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Entusiasmo e un pizzico di ironia nei commenti

 I follower di Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy non hanno esitato a congratularsi con i futuri genitori, riempiendoli d'affetto e supporto. Tra i vari commenti spicca quello della cantante Teresa Langella: "Voi mi fate sempre piangere. Auguriii ai vostri cuori belli". Anche la fashion blogger Chiara Nasti ha commentato il post, scrivendo "Noooooo vabbè" e aggiungendo tre emoji con gli occhi a cuoricino.

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In alcuni commenti l'emozione si è mischiata a un pizzico di umorismo: "OH MIO DIO UN BABY FARAONE", "Un mini bono". Gli Autogol, trio di imitatori e conduttori radiofonici, hanno persino suggerito dei possibili nomi: "Grandi ragazziiiii. Mi raccomando se è maschio Farone ma se è femmina Leonarda", sottolineando l'ironia con un'emoji che ride al termine del commento.

Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy: le foto della nuova casa (con piscina) in Liguria

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© Instagram |  Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy nella loro nuova casa
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