Pagani ha poi cercato di concentrarsi sui lati positivi del trasloco a Genova. "Sono molto curiosa di scoprire la città e di costruire nuove relazioni e abitudini", ha spiegato. Ha anche ammesso che cambiare casa le permetterà di vivere uno dei suoi sogni più grandi, ossia abitare vicino al mare. "Voglio organizzarmi con la mia famiglia e i miei amici per farli venire a Genova per girare la città con loro e andare al mare. Cerco sempre di vedere il buono in ogni cosa", ha aggiunto.