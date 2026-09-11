© Instagram | La nuova maglia di El Shaarawy
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Presto l'influencer e il marito Stephan El Shaarawy andranno a vivere a Genova, allontanandosi dagli amici che hanno conosciuto nella Capitale
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Nelle sue storie Instagram, l'influencer Ludovica Pagani ha fornito degli aggiornamenti sull'imminente trasloco a Genova. "Siamo a buon punto", ha dichiarato, aggiungendo che vedere l'attuale abitazione che si svuota poco per volta "è un colpo al cuore". Lasciare Roma non è stata una scelta spontanea, bensì una conseguenza del ritorno di Stephan El Shaarawy, marito di Pagani, al Genoa dopo 16 anni dall'addio alla squadra.
Su Instagram, Ludovica Pagani ha affermato che dover lasciare la Capitale e allontanarsi dalle persone con le quali ha stretto un rapporto di amicizia la rattrista, tuttavia ha riconosciuto che "esistono dei problemi molto più gravi da affrontare nella vita" e ha espresso la volontà di voler fare il possibile per portare avanti i legami instaurati. "Se i rapporti sono veri, continuano nel tempo, a prescindere dalla distanza".
Pagani ha poi cercato di concentrarsi sui lati positivi del trasloco a Genova. "Sono molto curiosa di scoprire la città e di costruire nuove relazioni e abitudini", ha spiegato. Ha anche ammesso che cambiare casa le permetterà di vivere uno dei suoi sogni più grandi, ossia abitare vicino al mare. "Voglio organizzarmi con la mia famiglia e i miei amici per farli venire a Genova per girare la città con loro e andare al mare. Cerco sempre di vedere il buono in ogni cosa", ha aggiunto.
Parlando dell'abitazione in cui lei ed El Shaarawy hanno vissuto finora, Pagani ha dichiarato che lei e il marito non hanno alcuna intenzione di rinunciarci: "Resterà casa nostra. Ste l'ha costruita con tutto l'amore del mondo".
Ha poi ammesso che una parte di lei "non vede l'ora di scoprire Genova e vivere lì". In passato aveva sognato sia di vivere a Roma che di avere una casa al mare e ora è contenta di poter fare entrambe le cose. "Mi auguro solo di non perdere i legami che ho instaurato qui", ha concluso, esprimendo una preoccupazione che l'entusiasmo per l'imminente trasloco non basta a scacciare.