Lorenzo Tano e Lucrezia Lando stanno insieme da un anno e mezzo. La loro storia d’amore è sbocciata dietro le quinte di “Ballando con le Stelle”, dove lui partecipava come concorrente e lei lo guidava come insegnante di ballo. Sin dall'inizio, tra loro è nata una forte complicità, che col tempo si è trasformata in un legame profondo. "Lucrezia è fantastica, mi ha colpito la sua sincerità. È una persona vera, e in questo mondo non mi aspettavo di trovare qualcuno così. Per me è un vero respiro di aria fresca", aveva raccontato Lorenzo in un'intervista passata. Durante il programma, il 28enne aveva deciso di lasciare l’hotel dei concorrenti per andare a vivere con Lucrezia, originaria di Bassano del Grappa. Oggi la loro relazione prosegue a meraviglia, e la ballerina non nasconde di essere felice e innamorata: "In Lorenzo ho trovato tutto ciò che desideravo". Non manca un pizzico di gelosia: "Da morire, perché ho fatto così tanta fatica a trovare un amore come il suo". A ottobre per il loro primo anniversario Lucrezia Lando scriveva a Lorenzo Tano: “Grazie per mostrarmi ogni giorno cosa significa essere davvero amati! Infiniti balli insieme a te”.