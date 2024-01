Il figlio di Rocco Siffredi e la ballerina pubblicano foto social che li mostrano affiatati e complici nonostante la riservatezza del giovane. In auto sfrecciano felici verso nuove mete ed entrambi condividono il post scrivendo “On the road”, dopo aver trascorso le festività in Ungheria e aver brindato in coppia al nuovo anno.

Tgcom24

Lorenzo Tano e la ballerina Lucrezia Lando su Instagram Belli, innamorati e complici, così appaiono sui social Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. Le foto del nuovo anno li vedevano sotto le lenzuola tra atteggiamenti intimi e pelle nuda, mentre lo scatto di Capodanno è stato all’insegna del romanticismo tra candele, luce soffusa e baci dolcissimi. “E stato un percorso magico, unico, vero ed irripetibile. Non potevamo desiderare cosa migliore” scriveva alla vigilia di Natale.

L'amore nato a Ballando con le stelle La storia tra Lorenzo Tano, fratello di Leonardo Tano, e Lucrezia Lando è nata sotto le stelle tra un ballo in tv e una prova dietro le quinte del programma di Milly Carlucci. Il figlio di Rocco Siffredi timido e riservato è riuscito con l’aiuto della sua insegnante a mostrare le sue abilità sportive, ma soprattutto si è innamorato della sua maestra. In televisione ha raccontato di un amore finito male che lo aveva ridotto in depressione, ma con la partecipazione alla trasmissione e l’energia nei balletti stava vincendo la sua sfida. Poi è arrivato anche la passione per Lucrezia, dolce e magica, tanto che ha fatto piangere per la commozione pure papà Rocco Siffredi.



Lucrezia Lando, un fidanzato solo per la tv? Con chi ha ballato prima? Quanti anni ha la ballerina? A questo amore nato sotto i riflettori non tutti credono però. A commento delle foto postate da Lorenzo Tano e Lucrezia Lando alcuni scrivono commenti velenosi. Alcuni utenti di Instagram non credono alla verità della relazione: “Ma dai, è tutta una farsa. La storia più inventata dell’anno”. Altri aggiungono: “Vediamo con chi si metterà al prossimo Ballando.” Facendo intendere che i rapporti che si creano nel programma di Milly Carlucci siano effimeri e che la stessa ballerina Lucrezia Lando, 25 anni, in precedenza fosse stata accostata ad Andrea Iannone e Gilles Rocca, con cui ha ballato nelle precedenti edizioni. Intanto Lucrezia Lando e Lorenzo Tano sembrano ignorare le critiche.

Matrimonio in vista? Anche se la storia d’amore tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando è nata da poco, c’è chi già sogna i fiori d’arancio. Lorenzo Tano però frena: “Io in realtà non mi voglio sposare perché la trovo una cosa inutile, non sono religioso e… Non credo nel matrimonio” ha detto in un video. La ballerina è di parere opposto: “Io, invece, ci credo, perché è un bel momento, è un momento in cui tu ti ritrovi con le persone che ami di più e ti congiungi insieme all’amore tuo. È come una festa”.