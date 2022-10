Rocco Siffredi, guarda il compleanno del figlio a Milano

La festa a Milano

Rocco Siffredi, 58 anni, sorride all’obiettivo mentre la moglie si lascia abbracciare dal figlio al momento del taglio della torta. Leonardo Tano ha festeggiato il compleanno in famiglia e la madre Rozsa Tassi ha pubblicato la foto scrivendo “Auguri”. Il fratello Lorenzo, invece, ha condiviso nelle Storie uno scatto di Leo e ha aggiunto: “Happy birthday lil bro”.





Cosa fanno i figli di Rocco Siffredi

I figli di Rocco Siffredi non seguono le orme del papà. “Credo che sarebbe stupido fare qualcosa solo perché prima l’ha fatta tuo padre” aveva detto tempo fa Leonardo che si è dedicato agli studi di ingegneria meccanica e ha la passione per l’atletica. Il secondogenito qualche anno fa ha debuttato sulle passerelle come modello e qualcuno ha pensato che potesse essere il giusto erede di Rocco Siffredi. Ma al momento lui si dedica ad altro, ma con ironia in un’intervista al settimanale “Chi” aveva detto di non essere “all’altezza” del padre per quanto riguarda le dimensioni, ma di non potersi affatto lamentare . Il primogenito Lorenzo, invece, dopo gli studi in economia, ha iniziato a lavorare con il padre non come attore, ma come cameraman. Sugli argomenti scottanti, i due figli hanno detto di “aver scoperto molte cose mentre papà le raccontava a tavola agli amici… con noi lui è sempre stato molto timido e in imbarazzo…”.

La famiglia di Rocco Siffredi

Rocco Siffredi è sposato da oltre 20 anni con Rozsa Tassi. L’attore e regista porno quando la vide se ne innamorò e la volle subito in un film con lui. Lei accettò e la loro prima volta è stata proprio davanti alla cinepresa. A chi domanda a Rocco Siffredi quante volte alla settimana fanno sesso, lui risponde: " Non abbiamo regole, quando abbiamo voglia . Mia moglie però non ama farlo quando ci sono altri in casa, e noi abbiamo la governante che viene ogni mattina...". Nel 2015, l’attore ha partecipato alla decima edizione dell’Isola dei Famosi