Rocco Siffredi instancabile star a luci rosse: a 57 anni vince ben due Oscar del Porno

Rocco Siffredi si conferma una vera e propria star a luci rosse. A quasi 57 anni (li compirà il prossimo 4 maggio, ndr) l'attore, regista e produttore italiano si è di nuovo distinto agli Avn Awards, considerati gli Oscar del porno. "Ho vinto ancora come miglior performer dell'anno... Vuol dire che non mi fermerò mai. Ma come fanno a farmi vincere?" ha commentato Rocco, che ha vinto la statuetta 2021 come “miglior interprete maschile straniero" e quella per la miglior scena a due, insieme alla collega statunitense Jane Wilde, per il lungometraggio "Rocco's Back to America for More Adventures"