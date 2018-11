Rocco Siffredi in ospedale, lui scherza: "Ero stufo, non lo volevo più"

Rocco Siffredi non perde il senso dell'umorismo nemmeno in ospedale. Il pornodivo è stato ricoverato per un intervento alla spalla e dal lettino ha scherzato con i follower: "Ragazzi, me lo hanno tagliato. Ero stufo, ho detto basta e me lo sono fatto tagliare. Se qualcuno lo volesse, me lo faccia sapere...". Al suo fianco la moglie Rosza, che gli ha tenuto compagnia e si è presa cura di lui dopo l'operazione.