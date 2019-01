Oscar del porno 2019, Rocco Siffredi vince in tre categorie

Nonostante i 54 anni e gli oltre 30 di carriera, Rocco Siffredi si conferma stella inossidabile del porno internazionale. Il divo nostrano dell'hard ha vinto tre premi all'edizione 2019 degli AVN Awards , gli Oscar del porno, assegnati a Las Vegas nel weekend. Rocco ha vinto come migliore regista straniero, come migliore attore straniero e per una scena a due. In carriera ha vinto più di 40 AVN Awards.

"La passione è l'arma vincente - ha commentato lui -. Vince sempre, anche sui trucchi che la chimica consente agli attori di oggi. Forse io devo lottare un po' di più, ma alla fine i risultati sono la dimostrazione che... non conta il quanto, ma il come. Quanta è la passione che ci metti".



Rocco a parte, la protagonista della serata è stata Angela White, premiata in otto categorie, tra le quali "Performer femminile dell'anno". Sul fronte maschile il miglior performer è stato Markus Dupree. A Jill Kassidy è andata la statuetta come "Star emergente" mentre Sara Luvv ha vinto come migliore attrice.