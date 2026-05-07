Lorella Cuccarini ha conosciuto Silvio Capitta durante la prima edizione del programma Fantastico, come riporta Today. All'epoca entrambi erano impegnati con altre persone; l'amore fra i due, infatti, è sbocciato molto più tardi. "Ci siamo conosciuti amando prima di tutto la nostra passione nel lavoro", aveva raccontato la ballerina. Si sono incontrati a distanza di tempo da single. Un invito al cinema, a vedere "Sogni di Akira Kurosawa". "Di lì a poco mi chiese di sposarlo e non ebbi dubbi", aveva detto Cuccarini. Così lei e Capitta convolarono a nozze dopo sei mesi, il 4 agosto 1991. Dalla loro unione sono nati Sara (1994), Giovanni (1996), e i gemelli Chiara e Giorgio nel 2000.