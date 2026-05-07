Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini, è convolato a nozze con Sole Galanti, stylist della showgirl. Lo riporta e lo documenta il settimanale Chi. A fare da cornice alla cerimonia, il Santuario della Madonna della Sorresca di Sabaudia, dove tutto si è tinto di bianco, dagli sposi agli invitati. Una cerimonia che non ha avuto eco sui profili social della Cuccarini, che ha vissuto con grande emozione il grande giorno del figlio.
"Nozze da fiaba"
Lo sposo ha atteso la moglie in compagnia della madre Lorella, in abito bianco come il resto degli ospiti. L'ingresso in barca della sposa è cinematografico: Sole ha scelto un vestito con scollo drappeggiato, spalline sottili e velo corto. Una volta terminato il rito nuziale, i novelli sposi hanno festeggiato il "sì" con un ricevimento in un hotel sul lungomare di Sabaudia.
Grande festa in casa Cuccarini-Capitta
Giorgio è il più giovane dei quattro figli nati dal matrimonio di Lorella Cuccarini e Silvio Capitta (conosciuto anche come Silvio Testi), accanto a Chiara, Sara e Giovanni. "Sono felice. E poi vorrei diventare nonna neanche troppo tardi. E quando lo dico, i miei quattro ragazzi vanno tutti scappando", ha raccontato di recente la showgirl.
La storia d'amore di Lorella e Silvio
Lorella Cuccarini ha conosciuto Silvio Capitta durante la prima edizione del programma Fantastico, come riporta Today. All'epoca entrambi erano impegnati con altre persone; l'amore fra i due, infatti, è sbocciato molto più tardi. "Ci siamo conosciuti amando prima di tutto la nostra passione nel lavoro", aveva raccontato la ballerina. Si sono incontrati a distanza di tempo da single. Un invito al cinema, a vedere "Sogni di Akira Kurosawa". "Di lì a poco mi chiese di sposarlo e non ebbi dubbi", aveva detto Cuccarini. Così lei e Capitta convolarono a nozze dopo sei mesi, il 4 agosto 1991. Dalla loro unione sono nati Sara (1994), Giovanni (1996), e i gemelli Chiara e Giorgio nel 2000.