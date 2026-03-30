Lorella Cuccarini, svelati i segreti della sua forma fisica
Dalla dieta all'allenamento: ecco la routine quotidiana della showgirl per mantenersi giovane anche a 60 anni
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Una pelle luminosa, l'energia di una ragazzina e una forma fisica che sembra sfidare il tempo: Lorella Cuccarini, che ha compiuto 60 anni lo scorso 10 agosto, continua a sorprendere tutti. Nessun ritocchino e niente filtri sui social: lei si mostra sempre con naturalezza, alimentando la curiosità (e forse anche un pizzico di invidia) di chi da anni si chiede quale sia il suo segreto. E ora, finalmente, la risposta è stata svelata.
Equilibrio e semplicità a tavola
La base di tutto parte dall'alimentazione. Lorella Cuccarini segue una dieta equilibrata, lontana da schemi rigidi, ma costruita sulla regolarità. Cinque pasti al giorno che aiutano a mantenere attivo il metabolismo, affiancati da spuntini leggeri a base di frutta fresca o secca. La qualità degli alimenti è centrale: pochi prodotti industriali e ingredienti semplici. Per i carboidrati predilige riso basmati o pasta integrale, soprattutto prima degli impegni lavorativi, così da restare leggera ma energica. Le integrazioni, se necessarie, restano solo un supporto: il cuore del suo benessere è un'alimentazione sana e "pulita".
Un percorso fatto di costanza
Dietro questa forma non ci sono scorciatoie o misure drastiche, ma semplicemente un lavoro costruito nel tempo. Madre di quattro figli e protagonista di una lunga carriera, Lorella Cuccarini ha sempre evitato eccessi e mode passeggere: il suo obiettivo non è il risultato immediato, ma un equilibrio sostenibile. La parola chiave è continuità: disciplina quotidiana e ascolto del proprio corpo.
Allenamento e vita attiva
Accanto alla dieta, il movimento è fondamentale. Negli anni ha affiancato alla danza allenamenti metabolici e calisthenics, utili per sviluppare forza ed equilibrio. La regola è semplice: circa un'ora al giorno di attività fisica per tonificare e sostenere il metabolismo. Quando non riesce ad allenarsi, opta per camminate a passo sostenuto. Un approccio pratico che premia la costanza più dell'intensità.
Il ruolo del riposo
A completare il quadro c'è il sonno, spesso troppo sottovalutato, ma essenziale per invecchiare bene sia fisicamente che mentalmente. Lorella Cuccarini cerca di dormire almeno sette ore per notte, fondamentali per il recupero e il benessere generale. Oggi la showgirl continua a portare avanti questa routine con costanza, dimostrando che la forma fisica non nasce da soluzioni estreme, ma dall'equilibrio e da una disciplina che, nel tempo, fa davvero la differenza.