Lorella Cuccarini, svelati i segreti della sua forma fisica

Una pelle luminosa, l'energia di una ragazzina e una forma fisica che sembra sfidare il tempo: Lorella Cuccarini, che ha compiuto 60 anni lo scorso 10 agosto, continua a sorprendere tutti. Nessun ritocchino e niente filtri sui social: lei si mostra sempre con naturalezza, alimentando la curiosità (e forse anche un pizzico di invidia) di chi da anni si chiede quale sia il suo segreto. E ora, finalmente, la risposta è stata svelata.