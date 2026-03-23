Basta un video di pochi secondi per riaccendere ricordi, emozioni e scatenare un'ondata di affetto. È quello che è successo a Lorella Cuccarini, che sui social ha condiviso la sua personale interpretazione del trend dedicato agli anni '90, diventando in breve tempo protagonista assoluta. Nel filmato, la showgirl mette a confronto immagini del passato con scatti e riprese attuali, dando vita a un racconto visivo che attraversa il tempo. Il risultato è un mix perfetto di nostalgia ed energia contemporanea, capace di colpire sia chi la segue da decenni sia le nuove generazioni.