Lorella Cuccarini, la più amata dagli italiani compie 60 anni

Ballerina, conduttrice, attrice, cantante e da qualche anno coach della scuola televisiva di "Amici" di Maria de Filippi e mattatrice in teatro. Lorella Cuccarini compie 60 anni, buona parte dei quali vissuti come "la più amata dagli italiani", un'etichetta nata per lo spot di una nota marca di cucine ma che le è rimasta addosso perché nel cuore del pubblico Lorella ha sempre saputo come arrivarci. Quest'anno, casi del destino, per lei è un rincorrersi di festeggiamenti e anniversari. Non solo la commedia musicale "Aggiungi un Posto a Tavola" di Garinei e Giovannini ha appena compiuto 50 anni di successi (era l'8 dicembre 1974 quando andò in scena per la prima volta con Johnny Dorelli nei panni di Don Silvestro). Ma il 5 ottobre saranno per Lorella anche 40 anni di carriera, da quando cioè Pippo Baudo la presentò per la prima volta al pubblico del sabato sera di Rai1 con "Fantastico". Cuccarini è sposata da 35 anni con Silvio Capitta, in arte Testi, produttore musicale e televisivo. Più innamorati che mai, hanno quattro figli, ormai grandi: Sara di quasi 31 anni, Giovanni di 29, i gemelli Chiara e Giorgio di 25.