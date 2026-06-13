I sogni che aveva per sé, spiega, si sono realizzati ben oltre le aspettative. Oggi, invece, i desideri più importanti riguardano Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio, i quattro figli avuti dal marito Silvio Testi. "La scoperta più bella è che, per la prima volta, mi sono accorta di non avere più sogni per me. Quelli che avevo si sono realizzati oltre le aspettative. E se ne ho nel cassetto, sono tutti sogni che riguardano i miei figli".