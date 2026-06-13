Lorella Cuccarini e la passione per le pulizie: "A casa mi chiamano Pulik"
La conduttrice fa un bilancio dei suoi primi 60 anni: dal rapporto con i quattro figli a una tenera confidenza sui 35 anni di matrimonio con Silvio Testi. E su quel soprannome che le hanno affibbiato...
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Per Lorella Cuccarini, che il prossimo agosto spegnerà 61 candeline, il successo professionale non è più l’orizzonte verso cui guardare. Dopo oltre quarant’anni di carriera, tra televisione, teatro, musica e il ruolo di prof ad "Amici", la sua attenzione è rivolta altrove: alla felicità dei figli.
In un'intervista al Corriere della Sera, la conduttrice ha raccontato una consapevolezza maturata con il tempo. Lasciandosi andare anche a qualche aneddoto sulla quotidianità di famiglia. “Mi piace proprio tanto fare i lavori pesanti", racconta la conduttrice, "in casa, mi chiamano Pulik perché ci sono giornate che prendo, smonto, sposto, pulisco qualsiasi cosa. Faccio le pulizie di Pasqua anche quando non è Pasqua”.
I figli
I sogni che aveva per sé, spiega, si sono realizzati ben oltre le aspettative. Oggi, invece, i desideri più importanti riguardano Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio, i quattro figli avuti dal marito Silvio Testi. "La scoperta più bella è che, per la prima volta, mi sono accorta di non avere più sogni per me. Quelli che avevo si sono realizzati oltre le aspettative. E se ne ho nel cassetto, sono tutti sogni che riguardano i miei figli".
Le sue parole non hanno il tono della celebrazione, ma quello sincero di una madre che osserva il percorso dei propri ragazzi con orgoglio. Vederli crescere, sbagliare, rialzarsi e trovare la propria strada le ha regalato una serenità nuova, diversa da quella che può arrivare da un applauso o da un risultato professionale.
Una casa piena di progetti
Nonostante siano ormai adulti, tre dei quattro figli vivono ancora con lei e il marito. Una presenza che Lorella Cuccarini non vive come un peso, ma come una fase naturale della vita familiare. Saral, 31 anni, e Giovanni, 29 anni, collaborano in parte con il padre nel mondo della produzione televisiva, mentre Giovanni sta sviluppando anche un progetto imprenditoriale nel settore digitale. Chiara 26 anni, invece ha avviato una società di social media marketing insieme a una cugina.
È proprio Chiara ad aver aiutato la madre a prendere confidenza con i social, insegnandole il valore della spontaneità. Un approccio lontano dal suo carattere più riservato, ma che negli anni le ha permesso di mostrarsi al pubblico in modo più autentico.
Trentacinque anni d’amore e una nuova stagione della vita
Tra poche settimane Lorella Cuccarini e Silvio Testi festeggeranno 35 anni di matrimonio. Un traguardo importante, costruito sulla conoscenza reciproca e sul rispetto delle differenze. Lei si definisce più energica e socievole, lui lo descrive più riservato e tranquillo. Due personalità diverse che hanno imparato a convivere senza cercare di cambiarsi.
La conduttrice racconta che oggi il loro rapporto passa anche attraverso i figli e le soddisfazioni che hanno saputo costruire insieme. A volte basta uno sguardo per ripercorrere tutto il cammino fatto. E il pensiero corre poi già verso i futuri nipoti, "Mi piacerebbe averne finché ho l’energia per essere d'aiuto, e oggi ne ho tanta". Nel mentre, Lorella Cuccarini si gode questa stagione della vita con gratitudine: una fase in cui i riflettori restano accesi sul lavoro, ma il cuore batte soprattutto per la famiglia.
Fisico bestiale
Lorella racconta anche di aver cambiato allenamento, per tenersi in forma: “Fino a un anno fa, facevo allenamenti più intensi: ma ho capito che per la mia schiena era troppo. Quest’anno sono passata al pilates, lo faccio due volte a settimana con l’istruttore e lo alterno ad allenamenti per conto mio: circuiti e pochissimi pesi".