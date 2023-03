Licia Colò single, si è separata dopo 20 anni

Licia Colò ha annunciato ufficialmente la fine del suo matrimonio con Alessandro Antonino al settimanale Nuovo: "Io e mio marito ci siamo lasciati", ha detto semplicemente, senza accennare ai motivi che li hanno portati a prendere questa decisione. I due hanno una figlia, Liala, nata nell'ottobre 2005.

La storia d'amore

Licia Colò e Alessandro Antonino hanno vissuto il loro amore lungo 20 anni sempre lontano dai riflettori. Dire che tra loro sia stato colpo di fulmine è poco: solo 3 mesi dopo essersi conosciuti sono diventati moglie e marito. Un passo importantissimo per la conduttrice di documentari che in passato aveva avuto due relazioni lunghe e importanti (7 anni insieme al campione di tennis Nicola Pietrangeli e 9 con il cameramen Carlo Brotto) senza mai arrivare all'altare. Tra lei e il pittore e conduttore, con cui condivide la passione per i viaggi, sono stati anni intensi e pieni d'amore. Hanno avuto una figlia, Liala, il cui nome è la crasi di Licia e Alessandro, e hanno vissuto in una villa alle porte di Roma con 2 ettari di terreno dove coltivare la loro passione per la natura. Insieme i due hanno condotto il programma tv "Dio li fa e poi li accoppia".