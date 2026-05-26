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Liala Antonino © Instagram
Liala Antonino non ama le scorciatoie. Figlia della conduttrice Licia Colò e del pittore e documentarista Alessandro Antonino, preferisce costruire il proprio percorso senza sfruttare etichette o privilegi. Lo racconta in un’intervista al Corriere della Sera, dove ripercorre alcune tappe della sua crescita, tra sogni professionali, esperienze difficili e modelli che hanno lasciato un segno profondo nella sua vita. Studentessa di Comunicazione, dopo una parentesi nel mondo della moda ha deciso di cambiare strada. "Ho capito che non stavo esprimendo il mio potenziale", spiega. Oggi guarda al mondo dell’informazione e dell’intrattenimento con l’ambizione di raccontare persone e luoghi, seguendo l’esempio della madre e di una figura che cita spesso come fonte di ispirazione: Oriana Fallaci.
Dietro il sorriso e la determinazione, però, c’è anche il ricordo di anni non sempre semplici. Liala racconta di aver subito episodi di bullismo a scuola proprio perché figlia di un volto noto della televisione. Battute, pregiudizi e stereotipi che, con il tempo, hanno coinvolto persino alcuni insegnanti. Un’esperienza che l’ha segnata, ma che non ha scalfito la sua voglia di affermarsi con le proprie forze.
Se c’è una figura che continua a rappresentare un punto di riferimento costante, quella è mamma Licia Colò. Liala ricorda con affetto i tanti viaggi vissuti insieme, le giornate trascorse tra natura, sport e avventure in giro per il mondo. Momenti che hanno rafforzato una complicità nata ben prima dei riflettori.
"Mi rende orgogliosa il fatto che non si sia mai venduta e abbia sempre difeso i suoi ideali", racconta parlando della madre. Tra i ricordi più vivi ci sono le nuotate, le partite a tennis e le esperienze condivise lontano dall’Italia, come un viaggio in Tanzania che conserva ancora oggi tra quelli più significativi.
Accanto agli insegnamenti della madre ci sono poi quelli del padre Alessandro, con il quale collabora nella società di produzione di famiglia. Un rapporto che le ha trasmesso l’amore per la scrittura e per la creatività, strumenti che spera di trasformare presto in una professione.
Tra i passaggi più intesi dell’intervista spicca il racconto del rapporto con Nicola Pietrangeli, storico campione del tennis e per anni compagno di Licia Colò. Per Liala Antonino, Pietrangeli è molto più di una conoscenza di famiglia: è diventato un modello umano difficilmente eguagliabile.
"Dico sempre che mi ha rovinato la vita". Poi spiega il motivo: "Conoscere un uomo così charmant, gentleman, brillante e sempre elegante mi ha fissato un livello altissimo. Quando mi guardo intorno mi sento male".
Una battuta che nasconde anche una riflessione più ampia sui rapporti sentimentali. Liala osserva come molti uomini vivano con difficoltà il confronto con donne determinate e ambiziose. Cita frasi ricevute nel corso degli anni da persone che si sono sentite intimidite dalla sua personalità o dalla sua crescita professionale.
Parole che raccontano una giovane donna consapevole delle proprie capacità e desiderosa di costruire il futuro seguendo la propria strada, senza rinunciare alla libertà di essere sé stessa. Una sfida che Liala Antonino sembra pronta ad affrontare con la stessa determinazione che l’ha accompagnata finora.
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