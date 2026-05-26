Liala Antonino non ama le scorciatoie. Figlia della conduttrice Licia Colò e del pittore e documentarista Alessandro Antonino, preferisce costruire il proprio percorso senza sfruttare etichette o privilegi. Lo racconta in un’intervista al Corriere della Sera, dove ripercorre alcune tappe della sua crescita, tra sogni professionali, esperienze difficili e modelli che hanno lasciato un segno profondo nella sua vita. Studentessa di Comunicazione, dopo una parentesi nel mondo della moda ha deciso di cambiare strada. "Ho capito che non stavo esprimendo il mio potenziale", spiega. Oggi guarda al mondo dell’informazione e dell’intrattenimento con l’ambizione di raccontare persone e luoghi, seguendo l’esempio della madre e di una figura che cita spesso come fonte di ispirazione: Oriana Fallaci.