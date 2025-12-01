Addio a Nicola Pietrangeli, il ricordo del figlio Marco: "Più che un papà, per me è stato un amico"

A "Diario del giorno" l'emozione di Marco Pietrangeli nel giorno della scomparsa dell'icona del tennis
© Da video
"Diario del giorno" ha aperto la puntata di lunedì 1 dicembre nel segno di Nicola Pietrangeli, icona del tennis scomparsa all'età di 92 anni. In collegamento con la trasmissione di Rete 4, è intervenuto anche il figlio Marco Pietrangeli, il quale ha condiviso il ricordo di una figura considerata molto più di un padre.
"Purtroppo, non per colpa sua ma per il lavoro che ha svolto, quando eravamo piccoli era sempre in giro per il mondo. Quando c'era, era presente, era un padre affettuoso e abbiamo fatto un sacco di cose insieme - esordisce Marco Pietrangeli -. Più che un papà, per me è stato un amico. Abbiamo condiviso tante cose insieme a livello sportivo, abbiamo giocato insieme a pallone, a golf, poco a tennis".
Quindi, prosegue soffermandosi sull'aspetto umano: "L'uomo era estremamente generoso, cordiale, un gran signore che pensava moltissimo agli altri". Caratteristiche che vengono evidenziate anche attraverso un particolare aneddoto che lo lega al padre Nicola Pietrangeli.