Ci sono momenti in cui anche chi è abituato ad affrontare le sfide più difficili si ritrova senza punti di riferimento. Per Leonardo Bonucci, uno di questi è arrivato nel 2016, quando il figlio Matteo, che allora aveva appena due anni, ha dovuto affrontare una grave malattia. L'ex difensore ha ripercorso quei giorni al podcast Il Fienile, condotto da Luca Zaia, raccontando la scoperta di una massa vicino al cervelletto, l'intervento durato sette ore e la paura di perdere il bambino. Oggi Matteo ha dodici anni, sta bene e ha trovato nel tennis una delle sue passioni.