Prevenzione del tumore al seno, la torre Mediaset si tinge di rosa

L'iniziativa, realizzata nell'ambito del progetto “Mediaset per il futuro”, sarà diffusa su tutti i canali del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, in radio, sulle piattaforme social, attraverso i circuiti Digital Out of Home e sul sito dedicato www.mediasetperilfuturo.it. Con questa iniziativa, Mediaset conferma il proprio impegno nella sensibilizzazione su un tema di fondamentale importanza per la salute delle donne, promuovendo una maggiore consapevolezza e incoraggiando scelte responsabili per il proprio benessere.