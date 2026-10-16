MEDIASET PER IL FUTURO

Prevenzione del tumore al seno, la torre Mediaset si tinge di rosa

Al via la campagna di sensibilizzazione con un linguaggio intimo ed evocativo per ricordare che prendersi cura di sé è un gesto di attenzione fondamentale

16 Ott 2026 - 15:26
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La torre Mediaset torna a tingersi di rosa. In occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, dal 18 al 24 ottobre, Mediaset lancia una nuova campagna di comunicazione sociale per sensibilizzare le donne sull'importanza della diagnosi precoce, invitandole a prendersi cura della propria salute e a non rimandare i controlli.

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Ottobre rosa

 La campagna utilizza la metafora di un diario personale, le cui pagine raccontano momenti, scelte e capitoli importanti della vita. Un linguaggio intimo ed evocativo per ricordare che prendersi cura di sé è un gesto di attenzione verso il proprio futuro, per continuare a scrivere la propria storia. A sostegno della campagna, anche quest'anno la torre di trasmissione Mediaset della sede di Cologno Monzese si illuminerà di rosa, colore simbolo della lotta contro il tumore al seno.

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Ottobre rosa, le iniziative per sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno

Impegno e sensibilizzazione

 L'iniziativa, realizzata nell'ambito del progetto “Mediaset per il futuro”, sarà diffusa su tutti i canali del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, in radio, sulle piattaforme social, attraverso i circuiti Digital Out of Home e sul sito dedicato www.mediasetperilfuturo.it. Con questa iniziativa, Mediaset conferma il proprio impegno nella sensibilizzazione su un tema di fondamentale importanza per la salute delle donne, promuovendo una maggiore consapevolezza e incoraggiando scelte responsabili per il proprio benessere.

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