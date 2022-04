La settimana delle stelle

Chi ha potuto ha preso il volo, come Federica Pellegrini in Puglia, Costanza Caracciolo a Miami e Raoul Bova alle Maldive.

Chi è rimasto in città si è divertito con feste di compleanno, come Fabiola Sciabbarrasi e le sorelle Rodriguez, o di battesimo, come Martina Stella. Alvaro Morata si è dato allo shopping di lusso a due con la moglie Alice Campello, mentre è una coppia strana quella avvistata a Londra con Kate Middleton e la principessa Anna.