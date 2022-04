28 aprile 2022 10:12

Fabiola Sciabbarrasi in festa, guarda il party dell’ex di Pino Daniele

Ex modella, 54 anni, Fabiola Sciabbarrasi, che è stata a lungo legata al cantautore Pino Daniele, scomparso prematuramente a causa di un infarto, ha festeggiato il compleanno durante un party romano in compagnia di Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova. Cena intima tra amiche, torta e brindisi per la ex del cantautore napoletano. Guarda le foto e scopri i dettagli della festa a sorpresa…