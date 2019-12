Un nuovo amore per Fabiola Sciabbarrasi, la moglie di Pino Daniele

Per oltre 20 anni Fabiola Sciabbarrasi è stata accanto a Pino Daniele. Una storia intensa, giunta al capolinea circa un anno prima della morte del cantautore. Ora per lei è arrivato il momento di un nuovo amore. Il settimanale "Chi" l'ha pizzicata a Napoli in atteggiamenti intimi con Luca Di Tolla, ex concorrente del "Grande Fratello 12". Sguardi languidi e un tenero bacio, tra i due l'intesa è alle stelle.