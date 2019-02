Sanremo 2019, premio alla carriera a Pino Daniele: polemiche per l orario

Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo è stato consegnato il premio alla carriera dedicato a Pino Daniele. Lo hanno ritirato le figlie del cantautore, Cristina e Sara. Baglioni ha salutato anche gli altri figli del cantautore napoletano, scomparso quattro anni fa: il primogenito, Alex, e Sofia e Francesco, figli di Fabiola Sciabbarrasi. Ha poi citato una sua canzone che lo lega a Pino Daniele, "Io dal mare" aggiungendo: "Pino si e' avvantaggiato, poi lo seguiremo ed andremo a nuotare anche noi nella piu' belle delle acque nel piu' bello dei cieli". Sara Daniele ha ringraziato Baglioni e il comune di Sanremo: "Papa' sarebbe veramente onorato di questo premio. E' un grande onore anche per noi figli". Le ha fatto eco Cristina: "Grazie anche al pubblico, ai fan che ci sostengono e vivono attraverso il suo immenso patrimonio artistico".



Non è mancata però qualche polemica. In molti infatti, dai social alla stampa passando per qualche collega di Pino, si sono lamentati per il fatto che il premio è stato consegnato a notte fonda, in chiusura di trasmissione all'una e cinque, senza dare così la rilevanza che avrebbe meritato.