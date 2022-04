27 aprile 2022 10:54

Alvaro Morata e Alice Campello, una giornata di coppia a Milano tra shopping e baci

“Oggi abbiamo passato una giornata soli e ogni giorno mi innamoro di più” scrive Alice Campello commentando il pomeriggio milanese trascorso con il marito Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo della Juventus e della Nazionale della Spagna, replica sui social: “Anche io di te amore mio”. Sono partiti in treno da Torino per il capoluogo lombardo per trascorrere una giornata di shopping di coppia. Sono stati paparazzati mentre passeggiavano per le vie del centro affiatatissimi. Dopo aver pranzato hanno fatto compere nelle boutique di lusso del quadrilatero della moda, non prima di aver concesso molte foto ricordo con i fan.