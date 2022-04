Martina Stella mamma sexy al battesimo del piccolo Leonardo

Elegante con un abitino fantasia che le lascia scoperte le gambe, l’attrice non rinuncia a un balletto sexy e divertente nemmeno dopo la celebrazione in chiesa e così eccola su Tik-Tok insieme alla figlia. Con la primogenita Ginevra, avuta da una precedente relazione con Gabriele Gregorini, è solita regalare siparietti social.

Sposata con il procuratore calcistico dal 2016, la Stella è una mamma sprint. Sui suoi profili posta divertenti momenti di vita quotidiana (dai compiti allo shopping alle corsette alla ginnastica) e regala imperdibili video sensuali per dare il buongiorno ai suoi follower. Anche nel giorno del battesimo di Leonardo, nato lo scorso novembre, ha deliziato i fan con uno stacchetto simpatico insieme a Ginevra e gli occhi erano tutti puntati sull’abito corto e svolazzante dell’attrice.

La sua rubrica dedicata alle “stelline” è una sorpresa continua. Ha intrattenuto i follower con le lezioni in dad, con i compiti, con le prime settimane da neomamma di due bimbi, con i consigli per gli acquisti e con la ginnastica ideale per mantenersi in forma. Ma svela anche i momenti più intimi in famiglia, come il battesimo del suo ometto. Guarda la gallery con tutte le foto della cerimonia…

Il countdown per il parto è già iniziato, ma in dolce attesa del secondogenito Martina Stella festeggia la sua Ginevra con un party da favola. Lei e la bimba, avuta dal suo ex Gabriele Gregorini sono formidabili e sui social intrattengono mamme e bimbe con i loro siparietti sulla scuola e sulle abitudini quotidiane. Ginevra adora pattinare, ballare e cantare e così eccola protagonista dello show in giardino. A tagliare la torta ci ha pensato il marito dell'attrice, Andrea Manfredonia, pronto per diventare papà di un bel maschietto.

