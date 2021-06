Martina Stella incinta per la seconda volta: "La gioia più grande"

Leggi Anche Martina Stella da perdere la testa, sul letto in giacca e lingerie

Martina ha aspettato un po' prima di dare la notizia ai follower, ma ora ha deciso di uscire allo scoperto. "Sono davvero tanto tanto felice di condividere insieme a voi questa bellissima notizia", scrive nel suo lungo post. Già mamma di Ginevra, nata nel 2012 dalla relazione con Gabriele Gregoriani, l'attrice aspetta il primo bebè (non dice se maschio o femmina) dal marito Andrea Manfredonia. "La nostra famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità!", scrive ai follower.

Sempre molto attiva sui social con i suoi imperdibili balletti del buongiorno e i siparietti insieme alla figlia, ha faticato per tenere nascosta la novità. "Molti di voi sempre attentissimi avevano intuito qualcosa in questi mesi... E confesso che non è stato facile non fare spoiler per tutto questo tempo", spiega. "Ho aspettato tanto questo momento...il vostro affetto mi arriva ogni giorno e non vedevo l'ora di condividere con voi questo magico viaggio!" confessa la Stella, in attesa di stringere tra le braccia il suo bebè.

